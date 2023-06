Ragusa, arrestato due volte in pochi mesi per spaccio stupefacenti: espulso algerino

Il provvedimento sarà eseguito con l’accompagnamento coatto nel Paese d’origine

A seguito di mirati servizi finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla repressione di reati, continua l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, volta al vaglio della posizione di cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale.

In tale ambito, il questore, in esecuzione del provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto di Ragusa, ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, di un cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale e ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Lo straniero, a seguito di una specifica attività investigativa è stato arrestato da personale del commissariato di Vittoria, in quanto colto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso era già stato colpito da diversi provvedimenti di espulsione a cui non aveva ottemperato e che era già stato tratto in arresto per il medesimo di reato pochi mesi prima.

Pertanto, tenuto conto della particolare pericolosità sociale il questore ha firmato il trattenimento presso il CPR di Potenza finalizzato al rimpatrio coatto nel Paese d’origine. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice di Pace e sarà eseguito con l’accompagnamento coatto nel Paese d’origine, previo riconoscimento delle autorità estere.