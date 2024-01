Ragusa, avviato il progetto di messa in sicurezza del fiume Dirillo

Il tratto interessato dai lavori sui due affluenti del corso d’acqua è di 47,6 km.

Al via la progettazione degli interventi di riefficientamento del fiume Dirillo ad Acate, nel Ragusano. È stata definita la fase dell’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura e delle indagini geologiche utili alla stesura del documento progettuale.

Un anno fa le esondazioni causarono danni considerevoli a colture, infrastrutture e impianti di irrigazione in tutta la provincia iblea.

Gli obiettivi della messa in sicurezza del fiume Dirillo

Il tratto interessato dai lavori sui due affluenti del corso d’acqua è di 47,6 km. Tra gli obiettivi, la ricostruzione degli argini del fiume Dirillo e il ripristino delle sezioni idrauliche con la rimozione dei detriti e la pulizia degli alvei ostruiti da una folta vegetazione. Saranno realizzate alcune vasche di laminazione in grado di contenere l’eventuale acqua in eccesso.

Ad aggiudicarsi l’incarico per l’esecuzione dei rilievi del fiume Dirillo- secondo il responso degli Uffici diretti da Maurizio Croce – è stato un raggruppamento temporaneo di professionisti, coordinato dalla Cervarolo Ingegneria srl di Cosenza, grazie a un ribasso del 51 per cento e per un importo complessivo di 157 mila euro.