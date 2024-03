Ragusa, trasportavano cocaina dal valore di un milione di euro: arrestati due coniugi

Inseguito, rintracciato e fermato il mezzo, è stato richiesto il supporto di un'ulteriore pattuglia di polizia

Nella giornata di domenica, due coniugi sono stati beccati a bordo del furgone sul quale viaggiavano con oltre 6 kg di cocaina (dal valore di quasi un milione di euro). Il tutto, è avvenuto a Ragusa, nel territorio di Chiaramonte Gulfi,.

Ragusa, trovati in possesso di cocaina: la ricostruzione

Nello specifico, nei giorni scorsi, durante lo svolgimento di un posto di controllo nel territorio di Chiaramonte Gulfi, l’attenzione del personale della polstrada veniva attirata da un furgone Iveco. Questo, cassonato, aveva imboccato la contrada proveniente dalla ss.514 Catania-Ragusa e, alla vista della pattuglia, faceva repentinamente inversione di marcia. L’obiettivo evidente era quello di eludere i controlli.

Ragusa, fermati e arrestati i due coniugi

Inseguito, rintracciato e fermato il mezzo, è stato richiesto il supporto di un’ulteriore pattuglia di polizia. Una volta attivata la procedura di controllo, la scoperta: abilmente nascosti nel cassone, ben 6 panetti di cocaina per un totale di 6,7 kg. Pertanto, in considerazione dell’ingente quantitativo di cocaina destinato alle piazze di spaccio della provincia ragusana, marito e moglie rispettivamente di 47 e 52 anni, sono stati tratti in arresto. Successivamente poi, trasportati presso il carcere di Ragusa ed il carcere Bicocca di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe inoltre fruttato ben un milione di euro circa.