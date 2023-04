Ragusa, un Comitato per la rinascita di via Roma

Si chiama “Le botteghe” e, insieme all’Amministrazione comunale, punta alla rivalutazione della zona. Già in programma una rassegna di eventi: musica, teatro e reading fino al 20 ottobre

RAGUSA – Rivalutare Via Roma a Ragusa, creando sinergie e aggregazioni. È questo l’obiettivo del comitato spontaneo de “Le botteghe” che è nato proprio in queste settimane. Da venerdì 21 aprile, per rivalutare la zona, prende il via “Festacrante in via Roma”: musica, teatro, reading, letteratura, canto e concertini si susseguiranno fino al 20 ottobre con 18 appuntamenti.

“È un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza che le arti donano, arricchendo in maniera innovativa l’offerta culturale del territorio e movimentandone la struttura commerciale – hanno detto dal comitato -. Un modo creativo di vivacizzare il centro storico, per farlo tornare ad essere il cuore pulsante della città. Adesso lo è solo in parte”. L’idea è nata da un gruppo di qualificati esercenti, alcuni storici su via Roma, che hanno deciso di dare una svolta non accettando che una parte così bella di Ragusa possa pian piano spegnersi.

Sono loro che, guidati dalla voglia di valorizzarla e affiancati dall’Amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto anche dopo un tavolo di concertazione già avviato, hanno deciso di uscire dall’angolo e di costituire un comitato spontaneo con lo scopo di “riaccendere” il centro storico. Da qui l’idea di realizzare una rassegna artistico-culturale e, cominciando da via Roma, rivitalizzare l’anima commerciale e la memoria storica della città.

“La via Roma è stata da sempre considerata il salotto buono della città, e con questo spirito gli amministratori hanno provveduto a rifare l’arredamento urbano, l’illuminazione, la pavimentazione, la piantumazione di aiuole lungo l’intero percorso, e soprattutto hanno reso pedonale quella via, nell’attesa di ospitarvi ed accogliere i ragusani desiderosi di vivere il loro centro storico – hanno aggiunto i componenti del comitato ‘Le botteghe di via Roma’ -. Così non è stato e a tutt’oggi il cuore pulsante della nostra città, non pulsa. Non volendoci rassegnare all’idea che tutto questo non possa mutare, abbiamo individuato come prima tappa del cambiamento la realizzazione di una rassegna artistico-culturale che da aprile ad ottobre allieterà luoghi e persone”.

Per rendere più fruibile la zona è in fase di perfezionamento una convenzione riservata ai commercianti di via Roma, per consentire ai propri clienti il parcheggio al coperto di un’ora. “Per rimanere aggiornati sugli ospiti e gli eventi in programma – hanno concluso dal comitato – è possibile visitare le pagine social ufficiali della rassegna agli indirizzi facebook: ‘Festacrante in via Roma’ e instagram: ‘festacrante_ragusa’. La rassegna artistico-culturale ha il patrocinio del Comune di Ragusa che si è posto a fianco del comitato già in questa fase di start-up”.