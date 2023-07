Ragusa, un concorso per le cooperative del territorio ibleo

C’è tempo fino al 4 settembre per partecipare con una foto, un cortometraggio o un racconto che testimoni le attività riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030

RAGUSA – Un concorso nazionale per coinvolgere le cooperative della provincia di Ragusa. È questo l’appello che Confcooperative territoriale Ragusa ha rivolto a tutti gli enti associati, per coinvolgere quante più realtà possibili. “Un’occasione da non perdere – hanno detto i rappresentanti della sede provinciale – Un modo per mettere in evidenza le proprie peculiarità. Una circostanza speciale che consente di collegare il livello provinciale con quello nazionale”.

Sta per entrare nel vivo, infatti, la terza edizione del concorso promosso da Confcooperative nazionale ed avente per tema ‘La sostenibilità in cooperativa’: l’obiettivo è quello di valorizzare il contributo delle cooperative al raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il concorso, aperto a tutte le cooperative aderenti a Confcooperative, prevede una selezione territoriale delle opere da inviare al nazionale per la classifica dei vincitori. Ci sarà più tempo per aderire perché la possibilità di partecipare è stata prorogata al 4 settembre. “Lo scorso anno, Concooperative territoriale a Ragusa – hanno sottolineato il presidente Gianni Gulino con il responsabile Emanuele Lo Presti – è riuscita a portare alcune valide proposte. Una tra queste, quella della cooperativa sociale Dafne di Chiaramonte Gulfi, ha ottenuto addirittura il primo premio nazionale nella categoria Digitale. Per quanto riguarda, invece, la premiazione di quest’anno è stata prevista per il 25 ottobre a Roma, al palazzo della Cooperazione, sede nazionale di Confcooperative, durante la Giornata della sostenibilità cooperativa. Per partecipare – hanno continuato – le cooperative aderenti dovranno inviare all’Unione territoriale di riferimento entro il 4 settembre una foto, un cortometraggio, un racconto (o canzone) che ne testimoni le attività riconducibili a uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 oppure in generale alla sostenibilità. Saranno 27 le opere vincitrici – per inconfutabile giudizio della Giuria tecnico-artistica designata da Confcooperative – e alle cooperative che le avranno inviate saranno attribuiti dei premi economici”.

“Le opere che saranno ammesse al concorso – hanno aggiunto ancora Gulino e Lo Presti – dovranno avere le caratteristiche tecniche descritte nel regolamento e dovranno mostrare con creatività e sensibilità il percorso verso la sostenibilità, nei suoi aspetti sociali, ambientali ed economici. Il concorso è indetto in collaborazione con Fondosviluppo. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito nazionale di Confcooperative”.