Ragusa, droga nascosta nella grondaia di un tetto: un arresto

Per il 21enne di origine albanese è scattata la denuncia

Un 21enne albanese è stato denunciato dai carabinieri a Ragusa per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Non appena accortosi della presenza dei militari, che lo hanno notato nelle vicinanze dell’ufficio postale nella centralissima Piazza Matteotti, il giovane ha tentato la fuga nascondendo due involucri con due dosi di marijuana in un foro del muro dell’ufficio postale, ma è stato immediatamente bloccato.

Denunciato

Nella sua abitazione, nascosti nella grondaia del tetto, i militari hanno trovato 25 grammi di marijuana e 45 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. La droga è stata sequestrata e per il 21enne è scattata la denuncia.