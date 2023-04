Ragusa, interventi di manutenzione per i Giardini iblei

Al via i lavori di restauro per l’area verde di Ibla: si partirà con il rifacimento della pavimentazione dei vialetti per poi puntare alla predisposizione del nuovo impianto di irrigazione

RAGUSA – Sono previsti degli interventi di manutenzione ai Giardini iblei, a Ragusa. L’area verde che si trova a Ibla diventerà “più simile all’aspetto originale” ha riferito il sindaco Peppe Cassì, con un primo intervento di restauro che supera i 500.000 euro.

“Il punteruolo rosso – ha continuato il primo cittadino – ha purtroppo infestato le palme del viale, come già accaduto anche in piazza Duomo, e se ne rende pertanto necessaria la sostituzione con un intervento che da una parte ne ripristini l’armonia estetica e dall’altra sia non invasivo e compatibile, anche come impianto radicale, con le strutture esistenti”.

“A seguito di un confronto con l’ordine degli agronomi e alla conferenza di servizi con la sovrintendenza, che ha approvato l’intervento – ha aggiunto – si procede alla installazione di 25 alberi di Jacaranda, una specie semi-sempreverde che può essere piantumata anche in dimensioni già considerevoli senza andare a danneggiare il contesto circostante. Le palme, che non erano né storiche né più compatibili, lasceranno quindi il posto a un nuovo tocco di colore, così come un tempo”.

I lavori, già in programma in questi giorni, serviranno al restauro di diverse parti dei Giardini. Sarà infatti riqualificata la quasi totalità dei vialetti interni con rifacimento della pavimentazione in conglomerato cementizio drenante della stessa tipologia dei viali già interessati da interventi precedenti così da garantire uniformità.

Saranno poi sostituite le orlature ammalorate o rotte, sarà predisposto un nuovo impianto di irrigazione con sostituzione della condotta di adduzione primaria che allo stato attuale risulta essere sottodimensionata e sarà effettuato anche il rifacimento di tutti i tratti di irrigazione secondaria. Sempre in questo ambito, saranno sostituiti tutti gli irrigatori a turbina mal funzionanti e dotate le pompe esistenti di relative autoclavi.

Nel finanziamento è prevista inoltre la manutenzione straordinaria delle vasche con nuova impermeabilizzazione, la rimozione e piantumazione di siepi nella misura di 2700 piantine e la realizzazione di una botola di ispezione a falde inclinate a servizio della cisterna di raccolta acque.

“Il progetto complessivo prevede inoltre – ha concluso il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – una ulteriore tranche di intervento da 700.000 euro per restituire completamente i Giardini allo splendore di un tempo. Interventi a breve anche per l’area giochi con sostituzioni e riparazioni”.