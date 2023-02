Ragusa, in Prefettura un tavolo sull’immigrazione

Vertice del Consiglio territoriale per fare il punto sulle attività svolte per prevenzione e contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo: al vaglio l’adozione di nuove linee guida

RAGUSA – Una riunione per fare il punto sull’attività svolta per la prevenzione e il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo.

È servito a questo l’incontro del Consiglio territoriale per l’Immigrazione che si è svolto qualche giorno fa. Il prefetto Giuseppe Ranieri, il procuratore della Repubblica di Ragusa Fabio D’Anna, i vertici delle Forze di Polizia e, in modalità di connessione da remoto, i referenti dell’Istituto psicoanalitico per le Ricerche sociali – Iprs di Roma che in partenariato con il Censis si occupa dei servizi di potenziamento e di supporto alla governance dei Consigli territoriali per l’Immigrazione, hanno tracciato un resoconto di quello che è stato fatto soprattutto nella ‘fascia trasformata’, anche grazie al Protocollo d’Intesa promosso dalla prefettura di Ragusa.

“Tutti i soggetti sottoscrittori del protocollo, istituzionali e non – ha sottolineato il prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri – hanno contribuito con operatività e concretezza al raggiungimento di risultati importanti, collaborando proficuamente, ma tanto c’è ancora da fare per intervenire incisivamente in tale complesso fenomeno che, in questo territorio, assume caratteristiche peculiari di frammentazione e marginalità sociale legata soprattutto al tipo di coltivazioni, estensivamente diffuse e destagionalizzate in ragione anche della coltivazione in serre, creando centri di ascolto, consulenza, assistenza per promuovere l’integrazione dei migranti”.

Durante l’incontro si è discusso anche dell’adozione di linee guida territoriali per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e la tutela delle vittime, realizzate anche in attuazione delle linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Come richiamato dal procuratore della Repubblica, la piena attuazione delle linee guida per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo e la tutela delle vittime in provincia di Ragusa, documento già in fase avanzata di analisi e condivisione, potrà consentire di promuovere percorsi chiari e univoci di emersione delle condizioni di sfruttamento e di tutela e integrazione delle vittime che presuppone innanzitutto un’attenta attività di monitoraggio delle presenze da realizzare con la collaborazione degli enti preposti, attività che è stata già avviata con l’interfaccia tra prefettura, direzione territoriale del lavoro, centro per l’impiego e Inps.

Durante la riunione si è parlato anche di minori, con la presentazione dei primi dati del progetto “Liberi dall’invisibilità” da parte di Save The Children, che con Caritas, Associazione “I tetti colorati”, cooperativa Proxima, Oim ed Emergency hanno già contribuito con la prefettura all’imminente attivazione del gruppo di lavoro “Tutela dei Minori”. Questo avrà come interlocutori necessari l’ufficio scolastico provinciale e i Comuni per l’individuazione di misure efficaci di contrasto alla dispersione scolastica legata soprattutto alla marginalità abitativa, alla difficoltà di accedere al trasporto scolastico nonché all’iscrizione dei minori negli istituti scolastici.