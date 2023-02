Ragusa, un ostello dedicato agli studenti universitari

Il Comune ha approvato una delibera con le linee guida per l’assegnazione di un immobile di via San Vito da adibire a residenza universitaria in modo da venire incontro ai fuori sede

RAGUSA – Creare un ostello, un servizio per gli studenti fuori sede, un luogo funzionale per gli universitari.

È questo lo scopo di una delibera approvata al comune di Ragusa qualche giorno fa: il settore Sviluppo economico ha approvato infatti le linee guida per l’assegnazione dell’immobile comunale di via S. Vito, a titolo di comodato, al fine di realizzare un ostello.

L’obiettivo è quello di creare un servizio per tutti gli studenti universitari fuori sede, che, sulla base dei dati forniti dalle segreterie universitari, sono pari a 817.

L’idea è quella di riservare, durante tutto l’anno accademico, il 70% dei posti letti a studenti universitari e di prevedere un collegamento dall’ostello alla sede universitaria di Ragusa Ibla, a carico del comodatario. Nella delibera è stata prevista anche una tariffa massima per l’alloggio, riservata proprio agli studenti universitari.

“Come avvenuto ad esempio per l’ex City, questo atto deliberativo – ha sottolineato la vicesindaca Giovanna Licitra – si inserisce nella strategia dell’Amministrazione di assegnare beni immobili, inutilizzati ma dal grande potenziale, a terzi. L’obiettivo è di incentivare la presenza in loco degli studenti universitari, con tutti i risvolti favorevoli in termini economici e sociali, mettendo a disposizione una sede per il pernotto ed il relativo servizio di trasporto ad un costo contenuto”.

A seguito della delibera, è così stata pubblicata la determina n. 865 del 13 febbraio 2023, l’avviso pubblico per l’assegnazione dell’immobile di via S. Vito, a titolo di comodato, per la realizzazione di un Ostello finalizzato a creare un servizio per gli studenti universitari fuori sede iscritti ai corsi di laurea tenuti a Ragusa Ibla.

Le istanze per la partecipazione al bando dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2023.Il bando può essere visionato al seguente link, https://www.comune.ragusa.it/it/news/114951/bando-per-affidamento-ostello e per ulteriori informazioni, si può contattare la sig.ra Maria Ienco, responsabile del procedimento, del Settore sviluppo Economico all’indirizzo mail m.ienco@comune.ragusa.it o al numero telefonico 0932676406.

L’idea è quella di rivalutare la città e nello specifico alcune aree e alcuni immobili non fruibili o con scarsa ricezione. Questa struttura, ad esempio, potrebbe essere completamente rivalutata e allo stesso tempo potrebbe fornire alla collettività un ottimo servizio visto che l’Università richiama a Ragusa un buon bacino di utenti.