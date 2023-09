Rai, ecco “Blanca 2” e “Cuori 2”: trama, cast e tanto altro

Su Rai Uno arrivano "Blanca 2" e "Cuori 2". Le serie sono state rinnovate per una seconda stagione: trama, cast e tanto altro

Rai Uno celebra ottobre con l’arrivo in prima serata delle seconde stagioni di due serie tv che hanno incuriosito i tanti telespettatori. Ci riferiamo a “Cuori” e a “Blanca” che torneranno su Rai Uno rispettivamente domenica 1° ottobre 2023 e giovedì 5 ottobre 2023 ore 21:30.

Cosa accadrà nella seconda stagione delle due serie? Andiamo con ordine!

Cuori 2

La seconda stagione di “Cuori” – già disponibile su Rai Play in anteprima esclusiva -, diretta da Riccardo Donna con il soggetto firmato da Simona Coppini, Fabrizio Midulla e Leonardo Valenti e la produzione di Giannandrea Pecorelli per Aurora Tv, con Rai Fiction, si appresta ad essere ricca di sorprese.

La trama

Nell’ultima puntata della prima stagione, Cesare lottava tra la vita e la morte, anche se l’intervento realizzato da Alberto era andato a buon fine e Delia non aveva trovato il momento per parlargli.

Nella seconda stagione di Cuori sono passati nove mesi. È luglio 1968. Delia e Alberto non stanno insieme a causa della notizia della gravidanza di Karen che li ha separati ancora una volta. Alberto deve occuparsi di Luisa che è alle prese con le conseguenze degli elettroshock subiti. In tutto questo, Cesare si è ripreso ed è intenzionato ad avere le rivincite su tutto ciò che ha perso. Ha puntato Mosca, diventato il nuovo primario e pronto a coronare il suo sogno d’amore con Agata, l’unica donna che l’abbia mai davvero compreso. Virginia sta accanto al padre. Non ha dimenticato Fausto, ma quando incontra Helmut desidera aiutarlo e non solo per solidarietà e altruismo. Stessa sorte per Serenella che cerca di farsi presente con il nuovo radiologo Andrea Foschini, cugino di Ferruccio Bonomo. Per Delia e Alberto non è proprio finita. I due si ritrovano l’una accanto all’altro a vivere dei percorsi paralleli. Alberto è diventato padre e Delia si occupa di Anna, una neonata che riesce a salvare durante un intervento. Nel frattempo, nella vita di Delia irrompe l’ispettore Marcello Giraudo che andrà alle Molinette per un’indagine da risolvere. Pare che sia stato ucciso un volto noto alle Molinette.

Il cast

Nella seconda stagione, sono stati riconfermati i personaggi principali che abbiamo imparato a conoscere. Rivedremo: Daniele Pecci, Matteo Martari Pilar Fogliati, Andrea Gherpelli, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Marco Bonini, Carola Stagnaro, Neva Leoni, Gaia Messeklinger, Benedetta Cimatti e Romina Colbasso.

Oltre alle gradite conferme, ci saranno delle new entry quali Alessandro Tersigni, Paolo Conticini, Nicolò Pasetti, Piero Cardano, Chiara Degani, Simona Nasi e Davide Paganini.

La seconda stagione di Cuori consta di dodici episodi della durata di 50 minuti ciascuno che saranno mandati in onda due per volta con il finale di stagione fissato per il 5 novembre.

È trapelata l’indiscrezione che si farà una terza stagione che verrà trasmessa nel 2025.

Blanca 2

Basata sui romanzi di Patrizia Rinaldi, la seconda stagione racconta l’evoluzione lavorativa di Blanca, divenuta cieca in giovane età, a causa di un drammatico incendio che è costata la vita alla sorella.

Blanca è una consulente ufficiale delle forze dell’ordine. Gli impegni, quindi, si moltiplicheranno parallelamente alle sfide da affrontare e alla necessità di dimostrare di poter condurre una vita ordinaria. Il fedelissimo cane Linneo sarà accanto a lei insieme al padre Leone, all’amica Stella e a Lucia. Inoltre, Sebastiano è rinchiuso in carcere dopo aver perseguitato Blanca che continuerà ad essere attratta da Liguori. A Genova si susseguiranno una serie di esplosioni che sembrano indirizzate esclusivamente a Blanca che, in questo modo, scoprirà dei segreti sulla sua famiglia.

Il cast

Il cast della serie è stato riconfermato. Ad interpretare i personaggi tanto amati ci saranno: Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Antonio Zavatteri, Gualtiero Burzi, Federica Cacciola, Sara Ciocca, Ugo Dighero, Fiorenza Pieri, Margareth Madè e Sandra Ceccarelli.

Dove e come vedere Cuori 2 e Blanca 2

Le seconde stagioni di Cuori e Blanca andranno in onda in prima serata su Rai Uno rispettivamente il 1° ottobre e il 5 ottobre 2023 ore 21:30. Le serie saranno disponibili in streaming e on demand anche su RaiPlay dove resteranno tutti gli episodi che potranno essere rivisti.