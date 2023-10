Raid in una scuola di Palermo, rubata attrezzatura informatica e distrutto materiale didattico

Nell'Istituto comprensivo 'Madre Teresa di Calcutta' qualcuno si è intrufolato nei locali di via Fiume, mettendo a soqquadro aule e corridoi

Raid nell’Istituto comprensivo ‘Madre Teresa di Calcutta’ a Palermo. Qualcuno si è intrufolato nei locali di via Fiume, mettendo a soqquadro aule e corridoi, portando via attrezzatura informatica e distruggendo il materiale didattico.

Il segretario Cisl Palermo Trapani: “Difendere le scuole di più”

“Siamo vicini alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Madre Teresa di Calcutta’, a tutto il personale, agli studenti come alle loro famiglie – dicono Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani, e Vito Cassata, segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani -. Le scuole sono presidi di legalità e di cultura e, in questo caso, anche di integrazione. Bisogna, dunque, difenderle di più. Purtroppo Palermo sta vivendo una fase in cui la recrudescenza della microcriminalità sta minando quotidianamente la serenità dei cittadini, serve un controllo maggiore del territorio e una massiccia presenza dello Stato”.

L’appello alla dirigente scolastica

Dai due leader sindacali arriva l’appello alla dirigente scolastica ad “andare avanti, perché il ruolo delle istituzioni scolastiche in questi quartieri è fondamentale”. “Oggi più che mai l’unica via è mettere insieme le forze e contrastare con percorsi educativi, sociali e culturali, di legalità, ogni atto vile di questo tipo – concludono -. La scuola va tutelata e potenziata con sempre maggiori spazi di aggregazione sociali e culturali, solo così si possono contrastare coloro che pensano di poter sopraffare chi cerca di costruire il futuro dei nostri giovani in tutti i quartieri difficili della città”.