Randazzo, trasportano rifiuti non conformi tra cui anche un’auto: denunciati due uomini

E’ stato nel corso di un controllo alla circolazione stradale, che i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo, hanno denunciato un 39enne di Aci Sant’Antonio e un 43enne di Aci Bonaccorsi (in provincia di Catania), entrambi già noti alle forze dell’ordine, per violazioni delle norme del codice dell’ambiente e per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. I due uomini, a bordo autocarro Iveco Daily, transitando nel territorio di Randazzo (nel Catanese), trasportavano una quantità notevole di rifiuti solidi di vario genere, quasi traboccante dal cassone.

Fiat Panda a bordo

Tra i materiali trasportati, in commistione tra loro, non catalogati né etichettati, addirittura anche un’auto Fiat Panda con motore, parti meccaniche, oli e liquidi, dei cavi di acciaio, tubi in gomma, una cisterna in zinco, due balle di paglia e altri rifiuti non meglio classificabili.