Terrore al banco Bpm di via Serradifalco, clienti e dipendenti sequestrati da rapinatori

Momenti di paura all'interno del banco Bpm di via Serradifalco a Palermo. I presenti sono stati minacciati durante la rapina.

Sono stati minuti di puro terrore quelli vissuti in queste ore all’interno del banco Bpm di via Serradifalco, all’incrocio con via Alfredo Casella, a Palermo. Dei rapinatori si sarebbero infatti introdotti nella banca, sequestrando i clienti e i dipendenti dell’istituto sotto la minaccia delle armi.

A quanto pare, il gruppo di malviventi avrebbe fatto irruzione all’interno del banco Bmp palermitano sfruttando un cancello che conduce ai box dell’autoclave del condominio.

L’irruzione dei malviventi e la fuga con il bottino

Successivamente, dopo essersi introdotti in un ufficio della banca, avrebbero realizzato un foro facendo così ingresso all’interno del banco. I rapinatori avrebbero poi intascato il denaro presente nelle cassette di sicurezza della banca, per poi fuggire e fare perdere le loro tracce.

Le persone presenti dentro l’istituto bancario, colte di sorpresa dall’irruzione dei malviventi, sono rimaste comprensibilmente sotto choc. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per rintracciare gli autori della rapina avvenuta all’interno del banco Bpm di Palermo.

Foto di repertorio