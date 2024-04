Moglie e marito sequestrati in casa da una banda: colpo da 40 mila euro

Un gruppo di banditi ha posto sotto sequestro per diverse ore marito e moglie in casa loro portando via un bottino da 40 mila euro

Una banda di almeno quattro persone ha messo a segno una rapina in una villa del quartiere Cappuccini a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, nella serata di giovedì 18 aprile.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un commando organizzato che potrebbe aver studiato per giorni le abitudini della famiglia Cilisto riuscendo a immobilizzare i coniugi e a farsi aprire la cassaforte.

I malviventi sono in fuga: indagano i carabinieri

Il gruppo è riuscito a fuggire con un bottino da circa 40mila euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri che, dopo aver eseguito i rilievi, hanno acquisito le registrazione delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i malviventi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI