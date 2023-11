Rapina un passante e ruba in una chiesa, un arresto a Palermo

E' entrato nella sacrestia della chiesa di San'Antonino e ha rubato dalla borsa di una fedele portafoglio e cellulare

Era già in carcere per aver rapinato un passante in Corso dei Mille a Palermo e adesso è indagato anche per un furto all’interno della chiesa di Sant’Antonino, nei pressi della Stazione centrale. Il primo episodio risale ad ottobre quando l’uomo ha seguito un automobilista dalla Stazione centrale a Corso dei Mille dove lo ha aggredito appena uscito dall’auto costringendolo a consegnargli portafogli e cellulare. La polizia è riuscito a identificarlo grazie al racconto della vittima e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il furto in chiesa

Il furto in chiesa risale invece al 13 novembre quando l’uomo approfittando del fatto che i frati erano impegnati ad officiare messa e i volontari erano momentaneamente assenti, è entrato nella sacrestia della chiesa di San’Antonino e ha rubato dalla borsa di una fedele portafoglio e cellulare. L’uomo, già in carcere per la rapina è stato indagato per il reato di furto aggravato.