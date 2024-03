Terrore nella notte, pedone immobilizzato e rapinato a Siracusa: “bottino” di appena 10 euro

In due si sarebbero dati alla fuga con il misero "bottino" ottenuto con la rapina. Scattano le indagini.

Sconvolgente rapina nel cuore della notte in viale Zecchino a Siracusa, vicino alla parrocchia “Sacro Cuore”: la vittima è un pedone, sorpreso alle spalle e costretto a consegnare il denaro che aveva con sé (appena 10 euro).

Sono in corso le dovute indagini sul caso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Rapina a Siracusa, un “bottino” di appena 10 euro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due uomini avrebbero fermato una persona che percorreva viale Zecchino a piedi. I rapinatori avrebbero immobilizzato la vittima, costringendolo a consegnare il denaro che aveva: appena 10 euro in tutto. Ottenuto il magro “bottino”, i due si sarebbero dati immediatamente alla fuga.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’avvenuta rapina, sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Siracusa. Sono in corso le indagini, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza della zona, per identificare gli autori dell’aggressione.

I 50 euro rubati a Catania

Negli scorsi giorni, un uomo è stato arrestato a Catania – nei pressi della nota piazza Teatro Massimo – per rapina. L’uomo sarebbe entrato nei locali di un’associazione culturale dove si stavano svolgendo delle lezioni di ballo e si sarebbe impossessato di 50 euro in contanti, rubandoli dalla cassa e spintonando la proprietaria che provava a opporre resistenza. La scorsa settimana, i poliziotti lo hanno riconosciuto e – dopo una breve colluttazione – lo hanno arrestato.

Immagine di repertorio