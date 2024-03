Rapina terrificante per un turista a Ballarò, circondato e minacciato con coltello e taser

Anche minorenni coinvolti nell'episodio di violenza avvenuto nel noto quartiere palermitano.

La Squadra Mobile – “Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, Falchi” – ha eseguito quattro arresti per una rapina ai danni di un turista americano avvenuta a Palermo, nel quartiere Ballarò.

Tra gli indagati ci sono quattro minorenni: l’accusa è di rapina aggravata in concorso. A emettere le sentenze i giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e del Tribunale per i minorenni del capoluogo regionale.

Rapina a turista americano a Ballarò

L’episodio di violenza è avvenuto lo scorso 11 febbraio. Cinque soggetti avrebbero circondato un turista, minacciandolo con un coltello e un taser. Dopo averlo colpito, gli avrebbero portato via l’orologio marca “Rolex” che teneva al polso, pari al valore di 15mila dollari, la somma di 800 euro e il cellulare.

Le indagini

Le indagini sulla rapina, coordinate dalla Procura del Tribunale e del Tribunale per i Minorenni hanno consentito di identificare i componenti del gruppo criminale, costituito da maggiorenni e minorenni di nazionalità italiana, e di acquisire concreti elementi di colpevolezza a loro carico. Gli inquirenti hanno utilizzato per le indagini le immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza, siti nei luoghi dell’aggressione.

Le identificazioni effettuate dalla Squadra Mobile sono state successivamente confermate dalle individuazioni fotografiche eseguite dalla persona offesa: corrispondevano perfettamente con quanto riscontrato dagli accertamenti compiuti.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Immagine di repertorio