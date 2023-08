Rapina alle Poste, 36enne “incastrato” da telecamere e testimoni a Palermo

Scatta l'arresto per un 36enne pluripregiudicato, accusato di una rapina ai danni dell'Agenzia 24 delle Poste Italiane in piazza Principe di Camporeale.

Lo scorso 28 agosto la Polizia di Stato di Palermo ha arrestato un cittadino italiano di 36 anni, pluripregiudicato, per il reato di rapina ai danni di un ufficio postale.

Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato condotto al carcere Lorusso-Pagliarelli di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida. Si dà atto che l’arrestato è sospettato di aver commesso analoghi reati ai danni di un altro ufficio postale e di un supermercato, ma la sua posizione sarà definitiva solo dopo un’eventuale sentenza passata in giudicato.

Rapina in ufficio postale a Palermo, arrestato 36enne

Nello specifico, intorno alle ore 9.40 circa, la Sala Operativa ha segnalato una rapina appena consumata ai danni dell’Agenzia 24 delle Poste Italiane in piazza Principe di Camporeale a opera di un uomo le cui prime descrizioni corrispondevano a quelle di un noto pregiudicato palermitano.

Pertanto, il personale della locale Squadra Mobile “Sezione Contrasto al Crimine Diffuso -Falchi” si è recato nell’abitazione dell’uomo, sita a poca distanza dal luogo ove era stata perpetrata la rapina, mentre altro personale è intervenuto sul luogo dell’evento per visionare le immagini e individuare l’autore.

Dopo un breve appostamento, il personale ha notato l’individuo sospetto uscire dal portone della propria abitazione, portando con sé un sacchetto di carta di colore marrone. Sottoposto a controllo, si è accertato che all’interno del sacchetto erano stati riposti gli stessi indumenti indossati per compiere la rapina, che egli stava verosimilmente per abbandonare in luogo sicuro per evitare i controlli di polizia. Una successiva perquisizione estesa al domicilio ha permesso anche di trovare la refurtiva della rapina, quantificata in 345 euro.

Oltre che dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell’Ufficio Postale, un’ulteriore conferma in merito alle responsabilità dell’indagato è giunta da due dipendenti dell’Ufficio Postale, che in sede di denuncia, hanno riconosciuto il 36enne quale autore della rapina.