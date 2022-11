Rapinarono un centro medico a Palermo, tre arresti

Con il volto coperto e armati di coltello, avevano minacciato di morte e rapinato i cassieri, impossessandosi della somma di 2.055 euro

Arrestati gli altri tre uomini che avrebbero partecipato alla rapina a mano armata presso il Centro di Radiologia Medica in via Tommaso Marcellini a Palermo, avvenuta l’1 settembre del 2020.

Ai tempi, quattro giovani giunti a bordo di motocicli rubati, con il volto coperto e armati di coltello, avevano minacciato di morte e rapinato i cassieri, impossessandosi della somma di 2.055 euro. L’immediata attività d’indagine, all’epoca avviata dagli investigatori del Commissariato P.S. “Porta Nuova”, consentì, attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni rese dalle vittime e dai testimoni, dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza e dalle risultanze dei rilievi della Polizia Scientifica, di identificare il pluripregiudicato G. M., che aveva partecipato alla rapina armato di coltello. Per tale reato G.M., già il 29 settembre successivo alla rapina, venne arrestato in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Pagliarelli.

Le indagini

Le successive indagini consistite in intercettazioni ambientali e telefoniche, grazie anche alla predisposizione di servizi articolati sul territorio, hanno consentito di identificare gli odierni arrestati in F.C., G.A., e F.M., tutti complici del G.M. nell’ideazione ed esecuzione della rapina presso il Centro di Radiologia. Al termine delle operazioni di rito i tre arrestati sono stati accompagnati presso il loro domicilio dove sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.