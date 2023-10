Più di dieci rapine in due settimane nel Palermitano dalla banda dei finti carabinieri

Si tratta di malviventi che fingendosi carabinieri, per gradi diversi, truffano e rapinano le vittime di turno fra Palermo e provincia

Non si sa il numero esatto dei membri della banda che ultimamente, nelle ultime due settimane, sta mettendo a segno un colpo dietro l’altro fra Palermo e provincia. Si tratta di malviventi che fingendosi carabinieri, per gradi diversi, come maresciallo e via dicendo; annunciano che sono presso una determinata persona e abitazione a causa di un incidente e invece ne approfittano per svaligiare la vittima di turno.

L’ultima rapina della banda dei finti carabinieri

L’ultima rapina-truffa che hanno realizzato è stata ai danni di una signora anziana nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Questa volta il falso carabiniere, presentatosi come maresciallo, ha suonato a casa dell’anziana e le ha rubato circa 30.000 euro fra soldi e gioielli.

Prima di presentarsi presso l’abitazione della signora, i rapinatori avevano chiamato annunciando che a causa di un incidente ai danni di una persona a lei vicina servivano dei soldi per un intervento chirurgico. Dopodiché è scattata la rapina.

Un’azione simile era stata fatta a Capaci, una decina di giorni fa, in quell’occasione i truffatori avevano fatto un bottino di 16.000 euro. Il reparto della squadra mobile del capoluogo siciliano sta portando avanti le indagini per salire al gruppo di malviventi. Tuttavia, non è chiaro se il fatto di Capaci è collegato con questi altre rapine.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay