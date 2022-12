Reddito cittadinanza, Meloni “Molte bugie, massima tutela a chi non può lavorare”

"Sono convinta che uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può", aggiunge Meloni

Sul reddito di cittadinanza, secondo la premier Giorgia Meloni “sono state dette molte bugie: lasciamo la massima tutela a tutti coloro che non possono lavorare, agli over 60 e a chi è senza reddito e ha minori a carico”, dice la presidente del Consiglio a Porta a Porta. “Sono convinta che uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell’assistenzialismo chi può lavorare e chi non può”, aggiunge Meloni.

La premier: “Non puoi pretendere che ti mantenga lo Stato”

“Non puoi pretendere che ti mantenga lo Stato” perché “accetti di lavorare solo quando trovi il lavoro dei tuoi sogni”, rimarca la leader di Fratelli d’Italia nel corso dell’intervista, parlando della nuova stretta al reddito di cittadinanza in merito all’offerta di lavoro ‘congrua’.