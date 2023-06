Stop al Reddito di Cittadinanza, percettori dimezzati: anche la Sicilia teme i tagli degli assegni

La scure del Governo Meloni sul Reddito di Cittadinanza. Dimezzati i percettori, a rischio molti assegni anche in Sicilia.

La scure del Governo Meloni sul Reddito di Cittadinanza ha praticamente dimezzato il numero dei percettori del sostegno economico, passando da 1,2 milioni di beneficiari a 740mila soggetti. Si tratta del dato che emerge dal rapporto realizzato dall’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) e reso pubblico in queste ore.

In base ai dati ricavati dal modello di microsimulazione dell’UPB, circa 400mila beneficiari (il 33,6%) rischiano di rimanere esclusi dall’Assegno di Inclusione, uno degli strumenti di aiuti promossi dal Governo per sostituire il Reddito di Cittadinanza e riservato a tutte le famiglie con un minore, una persona con disabilità o con più di 60 anni.

Reddito di Cittadinanza, chi non percepirà più il beneficio

Tra i nuclei familiari esclusi dal beneficio, infatti, non sarebbero presenti soggetti in grado di godere del diritto. Nel novero delle restanti 790mila famiglie con “soggetti tutelati”, circa 97mila persone (pari al 12% del totale) potrebbero rimanere esclusi dal Reddito di Inclusione per vincoli di natura economica.

In soldoni, secondo l’UPB tra i nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza che non avranno diritto a percepire la nuova misura di sostegno introdotta dal Governo Meloni rappresentano il 42%. Questi dovranno rinunciare a una perdita media mensile di circa 460 euro.

Per le famiglie che non comprendono soggetti tutelati, che non percepiranno l’Assegno di Inclusione, viene calcolata una perdita media mensile di circa 535 euro.

Reddito di Cittadinanza, tanti siciliani tagliati fuori

Molti siciliani rischiano di essere esclusi dalla ricezione dell’assegno. In base ai recenti dati diffusi dall’INPS nel mese di gennaio 2023, l’Isola risulta essere nel mese di dicembre 2022 la seconda Regione italiana per numero di nuclei percettori, pari al 20%. Prima della Sicilia si piazza la Campania con il 22% di prestazioni erogate.

Nel corso del 2022 sono stati 709.821 i soggetti siciliani che hanno percepito il Reddito o la Pensione di Cittadinanza, alla luce di un vero e proprio exploit di richieste. L’importo medio del contributo è stato di 596 euro circa. Tra le province dell’Isola con il maggior numero di percettori, figurano quelle di Palermo (226.360), Catania (178.123) e Messina (67.372). Per tanti di loro, quindi, si presume un ammanco non indifferente.

Reddito di Cittadinanza, oltre 30 miliardi di spese

Considerevoli, inoltre, i costi sostenuti nel corso di questi anni. Nel report Ufficio parlamentare di bilancio viene sottolineato come nel periodo compreso tra aprile 2019 e aprile 2023, per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza la spesa sostenuta è stata di 30,3 miliardi di euro, con un “picco” di 8,8 miliardi riscontrato nel corso del 2021.

Nel corso dei mesi, il numero di beneficiari è cresciuto dai 570mila iniziali fino all’apice di 1,4 milioni di soggetti a luglio 2021. Da quel momento poi è stato registrato un decremento di beneficiari che è proseguito anche nel 2023.

Foto di repertorio