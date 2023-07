Regalbuto, la cura del territorio diventa smart

I cittadini hanno la possibilità di inviare segnalazioni per vari disservizi direttamente tramite WhatsApp o con una mail

REGALBUTO (EN) – La manutenzione di un Comune e il decoro pubblico sono la prima cartolina e immagine di sé che dà una comunità ai propri cittadini e a chi arriva “da fuori”. Sempre più spesso tali elementi provocano un primo giudizio in chi non conosce il comune e provocano l’abbassamento della qualità della vita per i cittadini che abitano la comunità. Per questo motivo, il Comune di Regalbuto ha voluto trovare una soluzione e da questo mese è possibile segnalare agli uffici comunali preposti, in maniera più rapida, le criticità relative a manutenzione strade, illuminazione pubblica, segnaletica, muri comunali, fabbricati pubblici, arredo e decoro urbano.

I regalbutesi hanno quindi l’opportunità di segnalare tutte le varie problematiche presenti sul territorio con facilità e celerità, proprio perché è possibile contattare gli uffici comunali con un messaggio WhatsApp o con una mail agli indirizzi poliziamunicipale@comune.regalbuto.en.it e manutenzione@comune.regalbuto.en.it richiedendo all’Ente il relativo intervento di riparazione o altro. Le informazioni vengono successivamente inviate al Comando dei Vigili urbani e all’Ufficio tecnico del Comune, competenti per la gestione dell’intervento.

È possibile inoltre, per problematiche riguardanti le reti fognarie e idriche, segnalare direttamente al gestore Acqua Enna qualunque guasto o disservizio, alla mail: info@acquaenna.it o al telefono 331/6649014. Sul sito del Comune è possibile trovare il modello da compilare e inviare, in cui bisognerà descrivere il problema in modo dettagliato, indicare l’indirizzo in cui va svolto l’intervento ed inviare una o più foto in formato jpeg (non pdf), che ritraggono il problema e il contesto urbano in cui si trova in modo da consentire di individuare con precisione il luogo e intervenire con più rapidità.

“Confidiamo possa risvegliarsi nei nostri cittadini – ha commentato il sindaco Vittorio Longo – una maggiore collaborazione attiva e un più profondo senso di responsabilità nel curare e mantenere i nostri beni pubblici e gli spazi comunali. Noi, come Amministrazione comunale e come cittadini innamorati, siamo fiduciosi e stiamo mettendo il massimo impegno affinché nel prossimo futuro possano diminuire i disservizi, cominciando naturalmente col rimediare ai nostri stessi errori”.