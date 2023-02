Regalbuto: nuovo look per piazza della Repubblica

L’Amministrazione del sindaco Longo ha annunciato il finanziamento del progetto da parte della Regione siciliana: ottocentomila euro destinati al rifacimento di questo snodo fondamentale per il centro storico del paese

REGALBUTO (EN) – Soddisfazione e orgoglio per l’Amministrazione comunale regalbutese, che negli scorsi giorni ha ricevuto comunicazione di un importante finanziamento da parte della Regione destinato a un progetto di riqualifica di uno dei più importanti elementi del centro storico del comune, la piazza della Repubblica.

A comunicarlo ai propri concittadini è stato il sindaco Vittorio Angelo Longo, che ha voluto ringraziare il Governo regionale per l’assegnazione dei fondi in questione, fondamentali per dare un nuovo assetto alla parte più importante del paese.

Con l’emendamento numero 245, presentato in sede di approvazione del Bilancio regionale, l’assessorato alle Infrastrutture è stato autorizzato a erogare la somma di complessivi 800 mila euro per il Comune di Regalbuto, interamente destinati al rifacimento e alla riqualifica della piazza della Repubblica, snodo fondamentale del centro storico. Il progetto finanziato è stato redatto interamente dall’ingegner Ilenia Calabresi e si pone come obiettivo quello di restituire centralità e decoro a quello che è a tutti gli effetti il “cuore pulsante” della comunità di Regalbuto e del suo centro storico.

Il sindaco Longo ha inoltre ricordato come una figura fondamentale per il raggiungimento dell’importantissimo finanziamento sia stata l’onorevole Luisa Lantieri, vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana e in precedenza componente e anche vice presidente della Commissione IV con competenze su Ambiente, Territorio e Mobilità.

“A soli sette mesi dall’insediamento della nostra Amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino Longo – continua un’intensa attività programmatica che ha l’ambizione di dare qualità alla nostra azione amministrativa. Ci tengo a ringraziare fortemente l’ingegner Ilenia Calabresi, che si è occupata della redazione del progetto, l’assessore Vito Stissi per la costanza con cui ha seguito l’attuazione e la concretizzazione di tale finanziamento e infine l’onorevole Lantieri, che si è occupata di proporre l’emendamento per l’erogazione dei fondi e che ha sempre dimostrato una forte sensibilità ed attenzione per la nostra comunità”.