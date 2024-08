Incidente sul lavoro a Reggio Calabria: in gravi condizioni un operaio di Messina

Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Salvatore Zucco, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Incidente sul lavoro a Reggio Calabria, luogo in cui – all’interno di un cantiere del Lido comunale (dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione) – un operaio di Messina è rimasto ferito. L’uomo, un 55enne, si trova attualmente in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro a Reggio Calabria: grave un uomo di Messina

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio (un 55enne originario di Messina) – al lavoro nel cantiere di un Lido di Reggio Calabria – sarebbe rimasto ferito a causa del ribaltamento del bobcat, mezzo sul quale si trovava.

Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Salvatore Zucco, stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto. Intanto, i mezzi del cantiere sono stati sequestrati e messi a disposizione delle autorità, mentre l’uomo vittima dell’incidente è attualmente in gravi condizioni e in prognosi riservata.