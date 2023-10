Un religioso fa sesso e viene minacciato per la diffusione di un video

Ricattava un religioso di dopo alcune prestazioni sessuali. Il frate sarebbe stato ricattato con un video di un loro rapporto in cambio di soldi

Un religioso di Santa Maria degli Angeli in provincia di Perugia, un frate sarebbe nella fattispecie – come confermano alcuni media locali -, avrebbe avuto alcuni rapporti sessuali con un uomo conosciuto in un sito d’incontri. Oltre al grave scandalo che vi è in questi primi particolari, il religioso è a sua volta diventato vittima in quanto lo stesso uomo col quale aveva questo tipo di relazione l’avrebbe minacciato. Le minacce nascono per somme di denaro richieste al fine di non diffondere un video del loro rapporto sessuale.

La denuncia del frate e le indagini

Ricattava un religioso Santa Maria degli Angeli dopo alcune prestazioni sessuali. È quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Assisi, che hanno tratto in arresto un cittadino di origini albanesi ritenuto il responsabile di un’estorsione, a sfondo sessuale, perpetrata nei confronti del religioso.

Secondo quanto denunciato, l’uomo, a seguito di una prestazione sessuale, avrebbe preteso il pagamento di varie somme di denaro, minacciando altrimenti di diffondere i particolari del loro incontro. L’uomo è stato arrestato dai militari in flagranza di reato e – a seguito dell’udienza di convalida – è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.