“Report” scava sul passato di Ignazio La Russa, il presidente del Senato su tutte le furie

Luci accese da "Report" sul passato di Ignazio La Russa, dall'ascesa della famiglia a Paternò agli affari economici.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stato il protagonista della prima puntata della nuova stagione di Report (clicca qui per vederla), programma televisivo condotto da Sigfrido Ranucci. In occasione del suo debutto stagionale, Report ha indagato sul passato dell’esponente di Fratelli d’Italia ed ex ministro della Difesa nel Governo Berlusconi IV.

Le origini del potere dei La Russa

L’inchiesta “La Russa Dinasty” di Giorgio Mottola parte dalle origini del potere e della ricchezza della famiglia di La Russa che, negli anni ’50, ha lasciato Paternò in provincia di Catania per spostarsi a Milano.

Viene posta l’attenzione sul rapporto tra Antonio La Russa, padre di Ignazio, con il finanziere paternese Michelangelo Virgillito, il quale dal nulla avrebbe messo in piedi un impero finanziario. Ad amministrare questo ingente patrimonio, sottolinea Report, sarebbe stato proprio Antonio La Russa.

Il “santo” Virgillito

Ranucci sottolinea che Virgillito a Paternò “è stato santificato come benefattore” ma “considerato un vero diavolo dagli economisti per la sua finanza spregiudicata” e le scalate a numerose società. Questo imprenditore, prosegue il conduttore, “era partito con le scarpe bucate da Paternò e improvvisamente era diventato milionario. Da dove viene il suo patrimonio?”.

I finanziamenti di Sindona

Ranucci racconta che La Russa rimarrà anche dopo gli anni ’70, quando si scoprirà che queste società sarebbero state finanziate dal “banchiere siciliano della mafia” Michele Sindona e della P2 accusato dell’omicidio Ambrosoli.

Sempre Report, nella puntata di domenica, ricostruisce anche il ruolo di Ignazio La Russa su alcune vicende relative a dei call center e alcune società dove si trovano soci con il passato ingombrante.

La replica di La Russa

La seconda carica dello Stato non ha gradito il reportage di Report nei confronti suoi e della sua famiglia. Addirittura, ancora prima della messa in onda della puntata, Ignazio La Russa ha replicato ai giornalisti di Report con una sorta di “autointervista” video, annunciando inoltre una querela alla trasmissione Rai.