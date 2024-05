Rete dei Musei: nuovo appuntamento il 14 maggio a Santo Stefano di Camastra

L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto “Game over”, promosso da Anci Sicilia

Martedì 14 maggio presso Palazzo Trabia, sede del Museo della Ceramica di Santo Stefano di Camastra (Me), sito in via Luigi Famularo, 1, si svolgerà il secondo appuntamento con “Game Over”, progetto promosso dall’Associazione dei comuni siciliani nell’ambito della Rete dei Musei comunali della Sicilia. L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività della Rete dei Musei Comunali, che comprende 80 Comuni e 170 musei, è stata finanziata anche con un contributo dell’Assessorato regionale della Salute, promuove la cultura dell’alimentazione sana, utilizzando stili e modalità innovative in grado di coinvolgere i giovani e i cittadini di tutte le età.

Il commento del presidente Amenta e del Segretario Generale Alvano

“La Rete dei musei comunali della Sicilia – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia – vuole presentare il museo come un luogo aperto di informazione e di promozione culturale all’interno del comune, una porta di accesso non solo alle informazioni di carattere culturale ma anche a quelle legate alla tradizione enogastronomica. Il museo, quindi, come una vera e propria “vetrina” delle eccellenze del territorio”.

Il commento del sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re

“La ceramica e il cibo sono un connubio da sempre e i due elementi si integrano sotto un unico comune denominatore la terra, origine di tutto. L’uomo con fatica e maestria ha poi fatto il resto trasformando i prodotti della terra in elemento di sostentamento e la terra stessa in opere d’arte come nel caso delle opere esposte all’interno del museo della ceramica di Santo Stefano di Camastra. Un luogo incantevole dove arte e natura si fondono insieme diventando armonia e bellezza”.

L’obiettivo

Con questa iniziativa il Comune di Santo Stefano di Camastra e l’Anci Sicilia vogliono indicare ai cittadini nuovi stili di vita ispirati anche alla Dieta Mediterranea per un approccio innovativo, inclusivo e sostenibile dove la promozione della cultura e della biodiversità rivestono un ruolo fondamentale.

Programma della giornata

Challenge “Game Over”: visita al museo e degustazioni Chef e studenti si sfideranno per la preparazione del “panino perfetto”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram dedicate all’evento

La mostra

All’interno della manifestazione è prevista l’inaugurazione della mostra “Gustiamo insieme la vita” a cura di DonnaDonna Onlus attraverso la quale si sta realizzando una campagna di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare con un tour che coinvolgerà diverse città italiane.

I patrocini

Game Over, che prevede altri incontri futuri nei 370 Comuni associati ad Anci Sicilia, è patrocinata da: Comune di Castelbuono, Comune di Palermo, Comune di Belpasso, Comune di Santo Stefano di Camastra, Comune di Messina, Comune di Alcamo, assessorato regionale della Salute, assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, Istituti alberghieri di Mistretta, Castellammare del Golfo e Cefalù, Rete Civica Salute, NutriSicilia Associazione, Donna Donna Onlus, Ufficio Scolastico Regionale. Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione online.