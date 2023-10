Rete idrica di Enna, già investiti undici milioni di euro

Il punto dell’Ati sui lavori avviati in provincia per migliorare il servizio reso agli utenti. Il presidente dell’Ati e sindaco piazzese Cammarata: interventi effettuati senza gravare sui costi per i cittadini

ENNA – Già undici milioni di euro spesi sui 58 messi a disposizione dal React Eu: questo il bilancio dell’Assemblea territoriale idrica ennese venuto fuori nel corso del convengo sulla gestione delle risorse idriche “Acqua, una risorsa indispensabile – Una risorsa oggi disponibile” organizzato a Piazza Armerina da ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ati e Comune piazzese.

I numeri citati sono stati snocciolati dalla dirigente del Mit Rita Taraschi, mentre il presidente dell’Ati ennese, Nino Cammarata (sindaco di Piazza Armerina) ha aggiunto: “È certamente motivo d’orgoglio sentire i massimi vertici del ministero elogiare il territorio e il lavoro svolto dal direttore dell’Ati Stefano Guccione per i risultati che sta ottenendo, per gli investimenti volti a dare servizi e contenere i costi della tariffa. Finalmente i sindaci e la politica hanno non soltanto consapevolezza del problema, ma lo affrontano in maniera seria: l’importanza del React Eu sta nell’impiego di denaro pubblico senza gravare sui costi per i cittadini”.

Tra gli intervenuti anche la vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Luisa Lantieri, che ha ricordato l’importanza di “recuperare più fondi possibili per la messa in opera di tutte le reti. Avevamo reti ormai obsolete e non ci possiamo permettere di disperdere l’acqua. Oggi più che mai è arrivato il momento di mettere mano al taglio dei costi delle bollette, la cosa più importante per i cittadini”.

“Abbiamo ereditato una gestione frammentata – ha aggiunto il direttore dell’Ati Guccione – con turnazioni orarie dell’erogazione idrica, perdite medie del 60%, impianti con opere infrastrutturali fatiscenti, infrastrutture carenti di manutenzione od obsolete. Siamo intervenuti con una gestione manageriale ed è stata la svolta. In tre anni abbiamo contenuto di un oltre un quarto le perdite, dal 2020 al 2023, con una riduzione del 27,64 per cento, anche attraverso la creazione di 102 distretti e 814 chilometri di distrettualizzazione. E grazie ai fondi del React Eu interveniamo senza gravare sulle tariffe”.