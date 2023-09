Rete dei Musei dei Comuni siciliani, iniziativa per accelerare lo sviluppo turistico dell’Isola

Sono 98 i Municipi che hanno aderito al progetto dell’Associazione, con oltre duecento siti culturali presenti sul territorio

Prosegue l’iter per la costituenda Rete dei Musei comunali della Sicilia cui hanno finora aderito, attraverso una manifestazione d’interesse, 98 Comuni e oltre duecento Musei. È stato già creato il portale musei-sicilia.it, dove i visitatori potranno consultare una mappa geolocalizzata che, territorio per territorio, consentirà, anche partendo dai siti più famosi, di pianificare itinerari specifici valorizzando e promuovendo i luoghi di cultura meno conosciuti.

Come ha spiegato il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, “la Rete dei Musei comunali della Sicilia, ancora in fase di costituzione, registra nuove adesioni e si candida a diventare uno degli elementi strategici in un’azione per la promozione e lo sviluppo turistico e culturale dell’Isola”.

Nel corso del primo incontro della Rete dei Musei siciliani, svoltosi nei giorni scorsi in videoconferenza vi è stata la partecipazione, fra gli altri, di Luisa Piacentini, componente della Segreteria tecnica del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Antonella Purpura, già direttrice della Gam (Galleria di arte moderna) di Palermo e di Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema museale di Ateneo dell’Università di Palermo.

“Tra gli obiettivi dell’iniziativa – ha dichiarato Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia – vi è quello di valorizzare le tantissime realtà virtuose dei territori, presenti anche in piccoli Comuni, ma non adeguatamente conosciute”.

“Con tanti amministratori e referenti del progetto – ha aggiunto Alvano – abbiamo già discusso delle iniziative che possono essere portate avanti e ci si è dati appuntamento per realizzare un ulteriore confronto sugli aspetti tecnici e organizzativi a partire dalla formalizzazione degli impegni che i singoli Enti assumeranno con l’approvazione di una specifica delibera”.

“Creare una Rete dei siti museali – ha sottolineato il presidente Amenta – sarà certamente utile a valorizzare le tante eccellenze della nostra Isola e, attraverso la collaborazione strategica con il ministero della Cultura e la Regione siciliana, favorirà l’utilizzo delle risorse territorializzate messe a disposizione dal Fesr 2021-2027”.

“Molti piccoli centri – ha concluso Amenta – in particolare nelle aree interne della Sicilia, vivono uno stato di abbandono a causa della denatalità e dallo spopolamento e la Rete dei Musei dei Comuni della Sicilia può essere considerata un’importante strumento per migliorare la propria attrattività, promuovendo contestualmente anche altre eccellenze locali e aumentando gli standard qualitativi dell’offerta turistica”.

L’elenco degli Enti già coinvolti

Di seguito l’elenco dettagliato dei Comuni della Sicilia che hanno già aderito alla Rete dei Musei promossa dall’Anci Sicilia: Aidone, Alcamo, Alia, Augusta, Avola, Bagheria, Belpasso, Burgio, Caccamo, Calatafimi Segesta, Caltabellotta, Caltagirone, Caltanissetta, Caltavuturo, Camporeale, Canicattini Bagni, Capizzi, Castel Di Lucio, Castelbuono, Castroreale, Centuripe, Chiaramonte Gulfi, Chiusa Sclafani, Comiso, Custonaci, Delia, Enna, Erice, Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Gallodoro, Geraci Siculo, Gibellina, Gioiosa Marea, Grammichele, Gratteri, Gratteri, Isnello, Isola Delle Femmine, Lercara Friddi, Letojanni, Licata, Licodia Eubea, Maletto, Marianopoli, Marineo, Mascali, Militello In Val Di Catania, Mirto, Mistretta, Modica, Montallegro, Montedoro, Montemagiore Belsito, Motta Camastra, Naso, Nicolosi, Niscemi, Nissoria, Noto, Oliveri, Palazzo Adriano, Palazzolo Acreide, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Petrosino, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Portopalo Di Capo Passero, Prizzi, Ragusa, Ramacca, Resuttano, Roccafiorita, Sambuca di Sicilia, San Piero Patti, Sant’Angelo Muxaro, Santa Croce Camerina, Santa Domenica Vittoria, Santa Margherita di Belice, Santa Marina Salina, Santa Ninfa, Sant’Angelo Di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Scordia, Siracusa, Sortino, Termini Imerese, Trappeto, Troina, Tusa, Ucria, Valderice, Valguarnera Caropepe, Ventimiglia Di Sicilia, Vizzini.