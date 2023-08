A19, un “importante risultato”: riaperto il viadotto Ponte Cinque Archi

Ecco gli interventi eseguiti lungo il viadotto, tornato pienamente percorribile.

Torna pienamente percorribile il viadotto Ponte Cinque Archi dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Sono stati ultimati, infatti, i lavori lungo la carreggiata in direzione Catania, tra gli svincoli di Resuttano e Ponte Cinque Archi, per i quali era stato necessario introdurre il doppio senso di circolazione.

L’intervento è stato uno dei temi al centro della riunione operativa sui cantieri lungo l’A19 convocata per questa mattina a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e alla quale hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il dirigente generale Salvatore Lizzio e il responsabile regionale di Anas, Raffaele Celia.

A19, riapertura del viadotto Ponte Cinque Archi

“Rendere l’A19 efficiente e sicura è una priorità che ci siamo dati fin dall’insediamento del nostro governo – ha detto Schifani –. Il completamento dei lavori sul viadotto Ponte Cinque Archi rappresenta un importante risultato raggiunto anche grazie al serrato confronto avviato con Anas. La Sicilia non può permettersi ulteriori ritardi su un’infrastruttura fondamentale per la viabilità e per questo vigileremo costantemente sull’andamento dei lavori”.

L’Anas ha comunicato che il viadotto, che presenta 35 campate per un’estensione complessiva di 1534 metri, ha beneficiato della sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, del rifacimento del sistema di smaltimento delle acque piovane e dei giunti di dilatazione oltre che, naturalmente, della posa di nuova pavimentazione e segnaletica orizzontale. L’importo totale degli interventi ammonta a oltre 4 milioni di euro e rientra nel piano di manutenzione in corso lungo tutta l’autostrada che prevede un investimento complessivo pari a un miliardo e 150 milioni di euro.

L’incontro di oggi tra Regione e Anas è servito anche per fare il punto sui cantieri ancora aperti e su quelli di prossima apertura sulla Palermo-Catania, avviando la messa a punto di un cronoprogramma dettagliato che permetterà “di arrivare in tempi ragionevoli e certi al completamento di tutti i lavori necessari per rendere una delle arterie principali della Sicilia sicura ed efficiente”.

Foto di repertorio dell’autostrada A19