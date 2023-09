Ricercato si nascondeva in un monolocale a San Cristoforo, arrestato mentre giocava a carte

Era sfuggito finora al provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere

Un ricercato 26enne catanese è stato scovato ed arrestato dai carabinieri della Compagnia di Piazza Dante; si nascondeva in un monolocale al piano terra del quartiere San Cristoforo, era sfuggito finora al provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno fatto irruzione nel monolocale dove il ricercato è stato trovato ed arrestato. Le ricerche sono state avviate dopo che il 26enne lo scorso novembre 2022 si è sottratto al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ripristinava a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere, dopo essere stato coinvolto in una vicenda giudiziaria risalente a dicembre 2019, nell’ambito della quale il pregiudicato era stato arrestato e tradotto in carcere, unitamente ad altri indagati, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il periodo in una comunità terapeutica

Successivamente, nel mese di novembre 2021, il 26enne aveva richiesto ed ottenuto la concessione a scontare il resto della pena presso una comunità terapeutica, dove è rimasto fino allo scorso mese di novembre, quando, a seguito di un aggravamento della misura avrebbe dovuto fare ritorno in carcere. Tuttavia, il giovane ha maldigerito l’idea di tornare dietro alle sbarre, allontanandosi dalla comunità e sottraendosi alla cattura da parte delle Forze dell’Ordine.

Stava giocando a carte

Le ricerche dei carabinieri sono proseguite fino allo scorso pomeriggio, quando transitando davanti ad un’abitazione al piano terra del popoloso quartiere, hanno riconosciuto il 26enne, che in quel momento stava giocando a carte con altri 5 uomini, tutti residenti in zona. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza, dove dovrà scontare la rimanente pena.