Rifiuta dimissioni da pronto soccorso e aggredisce infermieri, arrestato

Il 24enne ha inveito contro il personale medico, infermieristico e gli addetti alla vigilanza creando grande scompiglio

Dopo essere stato visitato dai sanitari al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Santissima Annunziata ‘ di Taranto ha rifiutato le dimissioni pretendendo di rimanere tutta la notte all’interno della struttura, quindi ha aggredito il personale, creando scompiglio. Inoltre ha danneggiato un’auto della Polizia. Gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno arrestato un giovane di 24 anni, ritenuto responsabile dei reati di oltraggio, resistenza, violenza e minacce gravi a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio o di servizio di pubblica necessità.

L’allarme del personale di vigilanza

I poliziotti sono intervenuti, nella notte, nel Pronto Soccorso, a seguito della segnalazione alla sala operativa della Questura circa la presenza di uomo molesto. A dare l’allarme il personale della vigilanza. Il giovane, dopo essere stato ripetutamente invitato ad allontanarsi dai locali, ha inveito contro il personale medico, infermieristico e gli addetti alla vigilanza, creando grande scompiglio ed ingenerando paura anche tra gli altri pazienti presenti nella sala di aspetto.

Gli agenti hanno bloccato il 24enne

A nulla sono valsi i tentativi dei poliziotti di calmarlo e di riportarlo alla ragione, anzi alla loro vista si è agitato ancora di più pronunciando frasi rabbiose ed offensive. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a contenere la furia del 24enne, a metterlo in sicurezza e farlo uscire dal Pronto Soccorso ma anche all’interno dell’abitacolo dell’auto di servizio lo stesso ha continuato a pronunciare insulti e minacce gravi nei confronti degli operanti, sferrando testate contro le paratie in plexiglass.