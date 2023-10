Rifiuti a Catania, il piano Trantino-Tomarchio per voltare pagina

La variante al capitolato d’appalto prevede un potenziamento del servizio nel lotto centro, ma anche più cestini, telecamere e controlli. L’assessore: "Servirà però la collaborazione dei cittadini"

CATANIA – Il sindaco aveva annunciato sin da subito un cambio di passo nella gestione della raccolta dei rifiuti. Ieri, finalmente, è stata approvata dalla giunta comunale la variante al capitolato d’appalto settennale, in particolare a quello relativo al lotto Centro avviato dal Consorzio Gema quindici mesi fa. La manovra, resa possibile dalla facoltà di rimodulare l’accordo di un quinto, punta ad aumentare consistentemente le attività sul territorio cittadino, potenziando alcuni servizi. “Siamo riusciti, dopo un’analisi e una riorganizzazione di tutto il capitolato – afferma l’assessore Tomarchio – a liberare delle risorse e le abbiamo reinvestite all’interno dello stesso lotto, chiedendo alla ditta di garantire nuovi e migliori servizi”.

Le novità

Tra questi, l’aumento della frequenza di raccolta rifiuti, di spazzamento e lavaggio delle strade anche nei giorni domenicali e festivi; il doppio passaggio per la rimozione dei rifiuti, con particolare attenzione alle zone del centro storico, lungomare e aree dei siti di interesse storico. Inoltre, con cadenza quindicinale verranno attivati servizi di raccolta ingombranti in aggiunta a quanto previsto nel servizio ordinario, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il ricorso selvaggio ai cosiddetti “svuota cantine”. Saranno poi installati 1.500 cestini getta carta e per deiezioni canine, con relativo svuotamento almeno quattro volte al giorno. Previsti anche la pulizia giornaliera del fossato del Castello Ursino, finora non contemplata, un servizio di raccolta differenziata dedicato a mercati storici e rionali e un nuovo servizio di pronto intervento per la gestione di segnalazione degli utenti e degli uffici comunali.

Cambio di passo in termini di decoro e pulizia

“Occorrerà entrare a regime – prosegue Tomarchio – dopodiché, ci aspettiamo di vedere un deciso cambio di passo, in termini di decoro e pulizia. Nei prossimi giorni, passeremo alla verifica degli altri due restanti lotti, nord e sud. Questo ovviamente non significa che non ci sarà più un sacchetto per terra – sottolinea ancora l’assessore – perché per una svolta vera e propria occorre anche la collaborazione dei cittadini”. Nella differenziazione dei rifiuti, nel corretto conferimento degli stessi, ma anche nella segnalazione attiva di discariche e disservizi. Che potranno contare, come detto, sul potenziamento del servizio di pronto intervento.

Un servizio di cui potrà usufruire chi, fino a oggi, ha chiesto interventi invano. È il caso dei residenti di via Rasà e via Ammiraglio Toscano che, dopo ripetute segnalazioni di degrado, hanno avviato una raccolta firme. “Queste situazioni non devono più presentarsi – afferma l’assessore. C’è il servizio per segnalare alla ditta e abbiamo chiesto di potenziare anche questo aspetto”.

Novità in vista anche sul fronte dei controlli

“Proprio stamattina (ieri per chi legge n.d.a.), abbiamo avuto una riunione con i rappresentanti del Conai, il consorzio degli imballaggi, per parlare di guardie ambientali – aggiunge Tomarchio -. L’idea è mettere sul territorio decine di guardie che possano svolgere questa attività. Sul fronte telecamere poi, quelle previste dal capitolato saranno istallate: nel giro di poche settimane, solo nel lotto centro ce ne saranno altre trenta”.

Un sostegno all’attività dei vigili urbani, implementata dall’amministrazione. “Insieme all’assessore Porto, su indirizzo del sindaco Trantino – continua Tomarchio – abbiamo quadruplicato le squadre per il controllo del settore rifiuti. Gli effetti si vedranno nel tempo ma si vedranno”.

Grazie alla rimodulazione dell’appalto, saranno impiegati a tempo indeterminato tutti gli operatori temporanei del bacino prefettizio – oltre 100 – da destinare soprattutto allo spazzamento e ai servizi di prossimità.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo inseguito fin dal primo giorno del nostro insediamento – sottolinea il sindaco Enrico Trantino. Ci siamo concentrati con rigore e serietà sul voler ordinare e migliorare il servizio di raccolta rifiuti, studiandone le criticità e ricercando le possibili soluzioni anche grazie all’ascolto delle associazioni di categoria, del volontariato e del terzo settore. Fermo restando – conclude il primo cittadino – che è indispensabile la collaborazione dei cittadini”.