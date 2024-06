Rifiuti a Catania, sindaco Trantino ordina sospensione mercatini domenicali

Già da qualche la discarica di Lentini di Sicula Trasporti è chiusa e questo ha generato non pochi problemi.

Già da qualche la discarica di Lentini di Sicula Trasporti è chiusa e questo ha generato non pochi problemi a tutti i comuni che si servivano dell’impianto per conferire i rifiuti. Come già scritto dal Quotidiano di Sicilia a Catania è scattato l’allarme con il primo cittadino etneo Enrico Trantino che sta cercando di correre ai ripari. In particolare è stata già presa una misura con la sospensione dei mercati domenicali.

La nota del Comune etneo

A causa dell’impossibilità di conferire i rifiuti raccolti per via dell’improvvisa chiusura dell’impianto di contrada Coda Volpe, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza urgente con cui sospende lo svolgimento dei mercatini Domenicali Bio e delle Pulci, previsti nella giornata di domani 23 giugno 2024.