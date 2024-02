Rifiuti, in azione a Favara la telecamera “E-Killer”

Consentirà di immortalare e multare gli sporcaccioni che abbandonano la spazzatura e verrà spostata di volta in volta nelle aree a rischio. Il sindaco Palumbo: “Importante riconoscimento della nostra battaglia”

FAVARA – Non basta cambiare il calendario di conferimento dei rifiuti differenziati per consentire un miglioramento della qualità del rifiuto. Non basta la presenza di centri di raccolta dove poter portare, qualsiasi tipo di rifiuto, con l’unica eccezione di alcuni materiali edili come l’amianto.

Ogni anno vengono abbandonate svariate tonnellate di rifiuti

Ogni anno su tutto il territorio vengono abbandonate svariate tonnellate di rifiuti. Materiali di diversa natura, che vengono lasciati nei posti più disparati, e soprattutto lungo le strade statali e comunali.

A Favara in funzione la telecamera “E-Killer”

Al Comune di Favara a giorni entrerà in funzione la telecamera “E-Killer” che consentirà di immortalare e multare gli sporcaccioni che abbandonano i rifiuti. “Con questa telecamera i Vigili urbani avranno la possibilità di individuare e perseguire, a norme di legge, coloro che abbandoneranno i rifiuti in maniera indiscriminata”, dichiara l’assessore al ramo Lillo Attardo a margine della cerimonia di consegna della nuova apparecchiatura alla presenza del vice comandante dei Vigili Urbani Salvatore D’Amico e del responsabile del servizio per conto della Rti Santino Macannuco.

La telecamera sarà spostata di volta in volta

L’apparecchiatura, sarà spostata di volta in volta in quelle che saranno individuate come le aree più a rischio, quelle cioè dove vengono abbandonati i rifiuti creando discariche abusive sia all’interno del centro abitato e che nelle zone periferiche e nelle strade interpoderali del territorio di Favara.

Tante sono le condotte messe in atto da parte dell’amministrazione per bloccare questo fenomeno dilagante ed è per questo che la città dell’agnello Pasquale sarà insignita di un premio come unico comune della Provincia di Agrigento a far parte dell’associazione Plastic Free.

“È per noi chiaramente un riconoscimento importante rispetto ad una battaglia, quella per una città più pulita, che è però ancora da vincere”, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo. L’ente riceverà un riconoscimento a forma di tartaruga il prossimo 9 marzo presso il teatro Carcano, a Milano.