Rifiuti a Gela, il nuovo corso parte con il piede giusto

La Impianti Srr ha fatto il punto sul primo mese di attività in città, evidenziando i risultati positivi raggiunti ma rimarcando anche le criticità che si sta cercando di risolvere. Un buon inizio, su cui bisogna però lavorare ancora

GELA (CL) – Sul fronte della gestione del servizio di igiene ambientale in città le cose sembrano essere veramente cambiate. E tutto questo ad appena un mese dall’ingresso della Impianti Srr al posto della Tekra.

Guerra a chi getta rifiuti in strada

Il board della Impianti è formato da due donne: l’amministratore unico Giovanna Picone e il responsabile del servizio Grazia Cosentino, che hanno preso in mano la situazione mettendoci la faccia in prima persona. E hanno dichiarato guerra, con tanto di immagini su Facebook, anche agli sporcaccioni che si ostinano a gettare i rifiuti per strada esponendosi a multe salate.

Rapporto diretto con la cittadinanza

La strada scelta dalla Impianti Srr è il rapporto diretto con la cittadinanza, l’accoglimento di eventuali suggerimenti provenienti dalla società civile, dalle associazioni, dai singoli utenti, la costruzione di una collaborazione costruttiva e, affinché ciò possa avere applicazione, una comunicazione chiara, tenendo informati i cittadini.

Il punto sull’attività portata avanti a ottobre

In quest’ottica Giovanna Picone, proprio pochi giorni fa, ha fatto un punto sull’attività portata avanti a ottobre “per fugare ogni dubbio della politica, più o meno strumentale, dal quale restiamo sempre e comunque estranei. Il servizio di raccolta e trasporto, al momento, non ha subito modifiche di calendario per evitare eventuali disagi alla cittadinanza e procede, quindi, in tal senso, nella ordinarietà del servizio”.

“Ci è stata consegnata – ha aggiunto – una città distrutta sotto tutti i punti di vista, in modo particolare per ciò che ci riguarda quello igienico-sanitario e del decoro urbano. Abbiamo, quindi, dedicato unità esclusivamente alle attività straordinarie di scerbamento e spazzamento, cominciando dagli accessi alla città che rappresentano già dal primo impatto visivo il biglietto da visita della città stessa nei punti cardine di Gela. Il lavaggio dei marciapiedi è divenuto una costante. Stiamo accelerando la consegna dei mastelli, la realizzazione del Ccr e andremo via via correggendo il tiro, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini”.

Tutta la città sarà interessata da interventi di pulizia straordinaria

“I cittadini – ha aggiunto l’amministratore unico della Impianti Srr – possono stare tranquilli: tutta la città sarà interessata da interventi di pulizia straordinaria. Non possiamo intervenire a spot sulla base delle infinite segnalazioni che arrivano: è stato predisposto un piano di suddivisione della città in zone su cui intervenire massivamente, a turno, per la pulizia straordinaria, terminata la quale si arriverà a regime per una gestione ordinaria del servizio. Anche sui controlli del territorio è in corso l’istallazione di nuove telecamere. Abbiamo più volte sollecitato l’Amministrazione alla risoluzione del problema legato alla gestione del verde e nulla togliendo all’operato dei pochi addetti in capo alla Ghelas, siamo disponibili a operare in sinergia con gli stessi per evitare di vanificare lo spazzamento con la mancata potatura e per ridare decoro al verde”.