Shock in strada a Mondello, uomo accoltellato per un rimprovero a dei ragazzini

Si indaga sull'ennesimo caso di violenza a Palermo: ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto.

Uomo accerchiato, picchiato e accoltellato a Mondello (Palermo) per un banale rimprovero: è accaduto lo scorso venerdì sera in via Torre di Mondello.

Sono in corso le indagini su quello che appare l’ennesimo caso di violenza che nelle ultime settimane ha interessato il capoluogo regionale. Lo scorso 11 ottobre, un’altra aggressione – avvenuta in via Roma – aveva lasciato sotto shock i cittadini: vittima una ragazza, una studentessa residente al nord, accerchiata da un gruppo mentre andava in giro con la sua bici e picchiata apparentemente senza motivo.

Un rimprovero e la violenza, uomo accoltellato a Mondello

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli agenti delle Volanti di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe richiamato due ragazzini che disturbavano i passanti mentre passeggiava in via Torre di Mondello. Al rimprovero, avrebbero reagito con violenza. Un vero e proprio “branco” di circa 10 persone – tutte indicativamente tra i 20 e i 30 anni – avrebbe accerchiato e aggredito il malcapitato.

Dopo averlo accoltellato, gli aggressori sarebbero fuggiti. Fortunatamente la vittima, soccorsa, non sarebbe in gravi condizioni e sarebbe riuscito a fornire la propria versione dei fatti agli agenti.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.