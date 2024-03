Riposto, scappano ai controlli a bordo di un mezzo rubato: arrestati due giovani

Una volta rintracciati, i due hanno tentato la fuga a piedi

A Riposto (Catania) due giovani stranieri a bordo di un’autovettura hanno insospettito i carabinieri che, attenti ai loro movimenti, hanno deciso di inseguire l’auto. Questa non voleva fermarsi, tanto da aumentare la velocità e mettere a rischio i pedoni nel luogo. Una volta rintracciati dai militari, i due ragazzi sono scesi dall’auto e scappati a piedi, ma sono stati nuovamente fermati.

Dopo gli accertamenti dei carabinieri, è emerso come l’auto (una Citroen C4) fosse stata rubata ai danni di un uomo di 40 anni di Acireale e introducendosi dentro la sua abitazione. Una volta svolte le verifiche, i due sono stati tratti in arresto per furto di abitazione, furto di autovettura e resistenza a Pubblico Ufficiale

Riposto, due giovani in arresto a vario titolo

A seguito degli accertamenti dei militari, è emerso anche il furto nell’abitazione dell’uomo di Acireale dove, oltre alle chiavi della macchina, sono stati rubati anche una videocamera e un binocolo. Dopo quanto verificato, i due giovani sono stati tratti in arresto per furto di abitazione, furto di autovettura e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, disposto solo nei confronti di uno dei due (24enne) l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.