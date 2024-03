Siracusa, furti nelle abitazioni: rintracciato e arrestato 29enne

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità

Nella giornata di oggi, martedì 26 marzo, i Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 29enne del luogo. L’uomo, riconosciuto dai militari, è ritenuto colpevole di quattro furti in abitazione commessi nel 2020 proprio a Siracusa. Per questo motivo, il giovane è condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre che a 1380 euro di multa.

Siracusa, furti in città: arrestato 29enne

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un uomo di 29 anni del luogo in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di 4 furti in abitazione commessi nel 2020 nel capoluogo aretuseo. Per questo motivo, l’uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e 1.380 euro di multa. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.