Riposto, blitz all’alba su conferimento rifiuti, il sindaco: “Troppe irregolarità”

Stretta sull’errato conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze non domestiche di Riposto. È iniziato all’alba, sabato scorso, il blitz del sindaco Davide Vasta insieme ai responsabili della ditta che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti, tra le attività commerciali del territorio per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale su conferimento ed esposizione dei rifiuti.

I controlli hanno preso il via dalla frazione marinara di Torre Archirafi e sono proseguiti nel centro storico. Rilevate irregolarità nella quasi totalità dei locali, bar e ristoranti. “Convocata, per questo motivo – si legge in una nota del Comune – , questa sera nel Salone del Vascello del Palazzo di Città, una riunione con i titolari delle attività per illustrare le criticità rilevate e mettere definitivamente ordine nel servizio di raccolta. Successivamente fioccheranno le sanzioni”.

Il sindaco: “Ognuno di noi deve fare la propria parte”

“Spiace rilevare che la maggior parte delle attività commerciali non conferisce correttamente i rifiuti prodotti – spiega il primo cittadino – Ci confronteremo serenamente con tutti i titolari delle attività e spiegheremo loro che è necessario un cambio di passo se vogliamo una città pulita. E chi ha una attività non può che auspicarlo. Ognuno di noi deve fare la propria parte se vogliamo che la nostra città cresca e compia quel salto di qualità per il quale stiamo lavorando quotidianamente. Dopo questa ulteriore attività di informazione, procederemo, in collaborazione con la polizia municipale, a monitorare le attività in modo ancora più continuativo e a sanzionare i trasgressori. Se necessario – conclude – valuteremo anche un inasprimento delle sanzioni amministrative”.