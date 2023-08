Sicurezza nelle scuole, a Riposto sono partiti i primi sopralluoghi

Il Sindaco Vasta: “Fondamentale garantire solidità degli ambienti per alunni e personale scolastico. Prima avvieremo interventi urgenti, poi quelli differibili”

A meno di un mese dal suono della prima campanella che darà il via al nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Riposto ha avviato una serie di verifiche nei plessi scolastici.

Nei giorni scorsi il sindaco Davide Vasta, l’assessore all’Edilizia scolastica, Valerio Cucè, e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisa Torrisi, insieme al funzionario Giuseppe Messina e all’ingegnere Giuseppe Tornatore, hanno compiuto i primi sopralluoghi nei plessi ‘M. Marano’, ‘G. Galilei’ e ‘Padre Pio da Pietralcina’, guidati dalla dirigente scolastica Cinthia D’Anna. Prioritari i controlli sui solai e, più in generale, sugli elementi strutturali degli edifici.

“Garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico è fondamentale – dichiara il primo cittadino – E lo è anche cercare di rendere sempre più confortevoli ed accoglienti i locali che ospitano i nostri bambini. Per questo motivo abbiamo avviato il controllo in tutti gli undici plessi di nostra competenza per verificarne le condizioni e intervenire subito nei casi più urgenti e programmare, invece, quelli differibili. La filosofia che guida questa amministrazione – conclude Davide Vasta – non è quella di rincorrere l’emergenza ma di prevenirla”.

I controlli negli altri plessi scolastici, in accordo con la dirigente scolastica, proseguiranno nei prossimi giorni. “Abbiamo preso nota di tutti gli interventi necessari, da quelli più piccoli a quelli più complessi – spiega l’assessore Valerio Cucè – Per i primi interverremo subito con il personale del comune, per gli altri sarà necessario fare una programmazione più a lungo termine. La sicurezza è per noi prioritaria ma anche il decoro dei locali e degli spazi esterni è importante”.