Duplice omicidio a Riposto, fermato l’uomo che era con La Motta durante il primo delitto

Il presunto complice, bloccato da militari dell'Arma mentre stava abbandonando la propria abitazione, nell'interrogatorio davanti al sostituto procuratore si è avvalso della facoltà di non rispondere

Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre e del reparto operativo del comando provinciale di Catania per individuare altre persone che potrebbero avere fornito assistenza all’assassino del duplice femminicidio e poi un suicidio di Riposto.

Gli ultimi aggiornamenti da Riposto

La Procura distrettuale di Catania ha disposto il fermo per concorso in omicidio di Luciano Valvo, di 55 anni, nell’ambito dell’inchiesta sul duplice femminicidio di Riposto.

Valvo era con La Motta durante il primo agguato

Il fermato è un pregiudicato, ed è indicato dagli inquirenti come l’uomo che ha accompagnato Salvatore La Motta nel luogo dell’assassinio. Secondo l’accusa, infatti, con la sua Volkswagen Golf nera Luciano Valvo avrebbe accompagnato Salvatore La Motta, che poi si è suicidato, sul luogo del delitto di Melina Marino, nel lungomare della città ionica.

Luciano Valvo, fermato per concorso in omicidio

Il provvedimento si basa su indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre e del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. Valvo, bloccato da militari dell’Arma mentre stava abbandonando la propria abitazione, nell’interrogatorio davanti al sostituto procuratore si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è stato condotto in carcere.

Cosa è successo a Riposto

La tempistica dei due delitti, e del suicidio

La prima donna ad essere stata uccisa è Melina Marino, 48 anni, assassinata con un colpo di pistola al volto su quel lungomare Pantano, nella propria auto, una Suzuki «Ignis», parcheggiata lungo la strada.

Come dimostrano alcune riprese video acquisite dai carabinieri l’omicida, dopo essere sceso dal veicolo guidato da un’altra persona, ha velocemente raggiunto la donna che sedeva sul lato guidatore, ha aperto la portiera lato passeggero e sporgendosi nell’abitacolo ha fatto fuoco, colpendola mortalmente al volto.

Il secondo delitto a distanza di un’ora

Dopo circa un’ora, in una zona diversa dello stesso paese, nella centrale via Roma, è stata invece uccisa la cinquantenne Santa Castorina, che dopo essere scesa dalla sua automobile, una Fiat «Panda», ferma sul marciapiede, è stata raggiunta da due colpi d’arma da fuoco al viso.

I carabinieri hanno avviato una serie di controlli a tappeto, effettuando numerose perquisizioni a soggetti ritenuti in qualche modo coinvolti negli eventi omicidiari, sia «posti di controllo» sulle vie d’accesso del Comune, mentre i colleghi della «Sezione investigazioni scientifiche» eseguivano i rilievi balistici e dattiloscopici sulle due scene del crimine.

Ultimo atto, il suicidio davanti la caserma dei Carabinieri

Poco dopo il presunto autore degli omicidi si è presentato davanti alla stazione carabinieri di Riposto, dichiarando di volersi consegnare, nonostante impugnasse in quel momento una rivoltella calibro 38.

Chi è Salvatore La Motta, il presunto assassino delle due donne a Riposto

Salvatore La Motta nel giugno del 2000 era stato condannato all’ergastolo per omicidio e associazione a delinquere di stampo mafioso. Era in regime di semilibertà lavorando di giorno e tornando in carcere la sera per dormirvici.

Nei giorni passati aveva ottenuto un permesso premio e ieri ha ammazzato a Riposto, in provincia di Catania, due donne, Carmelina Marino e Santa Castorina, 48 e 50 anni. Freddate con un solo colpo in testa, uccise a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.