Disperso in mare a Riposto, trovato morto il 72enne scomparso

Ritrovato senza vita il 72enne che era stato dichiarato disperso in mare, nel porto di Riposto. La salma consegnata alla Capitaneria.

È stato ritrovato senza vita l’uomo di 72 anni originario di Trepunti di Giarre che era scomparso in mare nelle acque antistanti al porto di Riposto, in provincia di Catania.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco dopo le ore 22 di ieri per mano dei nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, intervenuti con un elicottero e gli operatori del distaccamento Riposto.

Le ricerche dei soccorritori e il ritrovamento

I soccorritori avevano perlustrato lo specchio d’acqua per tutto il pomeriggio con la speranza di riuscire a ritrovare in vita il disperso, il quale risultava irreperibile dalle ore 16 di martedì 29 agosto.

Purtroppo, in queste ore, è giunta la conferma del ritrovamento del cadavere dell’uomo. La salma della vittima è stata consegnata alla Capitaneria di Porto per gli accertamenti di rito.

Pochi giorni fa un’altra tragedia

Si tratta della seconda tragedia simile che si consuma nel giro di pochi giorni in provincia di Catania. Poco meno di due settimane fa i vigili del fuoco avevano recuperato il corpo senza vita di un sub di 27 anni che si era immerso nelle acque di Ognina, a Catania, per non riemergere più.