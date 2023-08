Movida violenta, rissa con pugni e colpi di travi di legno in locale vicino alla spiaggia

Rissa in uno dei locali della movida di San Vito Lo Capo. Ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Si registra l’ennesimo caso di violenza nei locali della movida siciliana: a San Vito Lo Capo, una delle località turistiche più note della provincia di Trapani, si è verificata una brutale rissa nelle scorse ore.

Si indaga ancora sull’accaduto.

Movida violenta, rissa a San Vito Lo Capo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto nella nota località turistica, nei pressi di un locale che si affaccia sulla spiaggia in via Savoia. Protagonisti della vicenda sarebbero stati due gruppi di giovani, che si sarebbero azzuffati per ragioni ancora da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione, durante la lite, uno dei coinvolti avrebbe utilizzato delle travi in legno del locale per colpire un uomo più volte. Pare che alcuni clienti dell’esercizio siano intervenuti per evitare il peggio e ripristinare la calma. Sul posto anche i carabinieri, che ora indagano sulla dinamica della rissa.

Il caso di Balestrate

Ferragosto di violenza anche a Balestrate, in provincia di Palermo, dove un giovane di 28 anni è stato accoltellato all’addome culmine di una brutta lite. Necessario il trasferimento in ospedale per il malcapitato. Anche per questo secondo caso sono in corso le indagini per verificare la dinamica della vicenda e le responsabilità dell’accaduto.

Immagine di repertorio