Il ritorno di Amadeus a Sanremo 2025 e non solo, la Rai: “Notizie infondate”

Quello del 2024 doveva essere l'ultimo Festival del conduttore, ma sarà davvero così?

Secondo alcune indiscrezioni, è previsto un ritorno di Amadeus a Sanremo 2025. Stando a quanto riportato da Italia Oggi, il conduttore avrebbe accettato la proposta di Roberto Sergio di condurre altre due edizioni del Festival. Dopo cinque edizioni, il Festival di Sanremo 2024 doveva essere l’ultimo condotto da Amadeus. Quello del 2024, dopo cinque edizioni, dove essere l’ultimo Sanremo di Amadeus.

Le proposte ad Amadeus: da Sanremo 2025 al programma con Fiorello

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, ad Amadeus sarebbe stato proposto non solo di condurre altri due Sanremo, ma anche uno show in prima serata con Fiorello, su Rai1, oltre che il posto ad Affari Tuoi e i Soliti Ignoti.

Pare che il contratto di Amedeo Sebastiani sia attualmente vicino alla scadenza, per cui Roberto Sergio avrebbe velocemente redatto una nuova proposta, e secondo alcune indiscrezioni il conduttore avrebbe anche già dato il suo assenso. Il contratto andrà rivisto e dopodiché si potrà apporre la firma finale. L’intento per la Rai è sicuramente quello di riconquistare il conduttore, dal momento che da quando ha iniziato la conduzione di Sanremo, Amadeus è riuscito a riportare il Festival in voga.

La smentita della Rai

La indiscrezioni, però, sono state prontamente smentite dalla Rai, che in una nota ha dichiarato: “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate“.

Il toto-conduttore di Sanremo 2025

Nel frattempo sarebbero già nate le prime ipotesi sulla possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025. I possibili nomi, finora, erano quelli interni alla Rai, come Alessandro Cattelan, Carlo Conti, Massimo Giletti, tornato in azienda dopo anni in La7. Qualcuno ha già gentilmente declinato l’invito, come Antonella Clerici, per la quale un solo Festival è stato più che sufficiente.