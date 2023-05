Anziana si perde in campagna, ritrovata e salvata dalla polizia

Momenti di preoccupazione per una donna agrigentina, scomparsa dopo essere uscita di casa.

Disavventura, per fortuna a lieto fine, per un’anziana, che si era smarrita nelle campagne vicino al quartiere Fontanelle di Agrigento.

Grazie all’intervento della polizia, la vicenda si è risolta nel migliore dei modi.

Anziana smarrita nelle campagne di Fontanelle, ritrovata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna agrigentina si sarebbe allontanata da casa facendo perdere le sue tracce. Ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per avviare le ricerche.

Gli operatori hanno trovato la donna, fortunatamente in buone condizioni di salute seppur in stato confusionale, mentre vagava tra le campagne di Agrigento. Gli agenti si sono rassicurati delle sue condizioni per poi riaffidare l’anziana alle cure della famiglia.

