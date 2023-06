Roberto Gambino: “Stile di vita mediterraneo al centro delle politiche per lo sviluppo locale”

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino protagonista dello spazio riservato ai primi cittadini

Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta dal 15 maggio del 2019 e vice presidente di Anci Sicilia è il protagonista di questo nuovo spazio dedicato ai sindaci della nostra Isola.

Signor sindaco, i giovani sono molto spesso lontani dai palazzi governativi mostrando un totale disinteresse per la politica. Quali iniziative intende intraprendere per coinvolgerli nel suo percorso amministrativo?

“La mia Amministrazione, durante i quattro anni di governo della città, ha portato avanti tante iniziative per avvicinare i giovani ai palazzi governativi. La prima è stata l’elezione del baby sindaco e del baby Consiglio comunale, l’attività è stata portata avanti insieme alle scuole elementari e medie ed ha visto una massiccia partecipazione da parte dei nostri ragazzi che si sono impegnati in una affasciante campagna elettorale. Successivamente sono stati eletti gli organi consiliari ed in questo percorso i ragazzi sono stati accompagnati dai consiglieri comunali senior che hanno svolto il ruolo di tutor. Abbiamo portato avanti tantissime iniziative insieme alle scuole superiori, su temi fondamentali come la legalità, la lotta alla mafia e l’impegno sociale. I ragazzi hanno partecipato attivamente alle iniziative politiche per l’istituzione del quarto policlinico universitario siciliano a Caltanissetta, organizzando un partecipata manifestazione con concentramento finale in piazza Garibaldi, coinvolgendo politici locali, regionali e nazionali. Recentemente abbiamo autorizzato la consulta provinciale studentesca a organizzare una manifestazione coloratissima e partecipatissima in piazza che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti. All’interno del centro polivalente intitolato a Michele Abbate (ex macello), stiamo integrando due funzioni rivolte ai giovani come il “living lab” e uno spazio attrezzato di co working che sarà utilizzato e autogestito dai nostri giovani.

E quali canali di comunicazione intende usare?

“La mia Amministrazione, sino alla settimana scorsa priva di ufficio stampa, ha utilizzato esclusivamente canali social e la comunicazione diretta operata dal sottoscritto con i giornalisti locali e con le agenzie di stampa nazionali. Ciò ha portato a uno sviluppo esponenziale dei canali sociali, per esempio la mia pagina istituzionale su Facebook conta 25.400 follower. Ritengo che questa forma di comunicazione, soprattutto la diretta, sia di immediato riscontro, molto di più dei canali istituzionali, ma ritengo che il miglior modo di comunicare sia quello diretto che vede il sindaco ‘di strada’ ascoltare i cittadini proprio per lungo le vie della città”.

Quali progetti ha avviato per incentivare lo sviluppo turistico ed enogastronomico della sua città?

“Abbiamo avviato da tre anni un progetto strategico di respiro regionale, il Parco mondiale policentrico dello stile di vita mediterraneo: questa iniziativa, che vede coinvolti 118 Comuni dell’area centrale della nostra regione e che adesso sta generando altri poli aggregativi a Ragusa e Trapani, ha come obiettivo valorizzare lo stile di vita mediterrano. Dopo soli tre anni la mia Amministrazione sta già ottenendo risultati importanti con il finanziamento nel contesto del Pnrr della cucina prototipale mediterranea all’interno dell’ex carcere borbonico della città e il finanziamento del Polo fieristico dello stile di vita mediterraneo, da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, all’interno di un bene confiscato alla mafia”.

Dal punto di vista gastronomico, infatti, Caltanissetta vanta una pregiata tradizione dolciaria: quali sono i prodotti di punta del suo territorio?

“Innanzitutto il cannolo, che è stato inventato a Caltanissetta e che abbiamo di recente celebrato con un record registrato dal Guinnes dei primati con il cannolo più lungo del mondo. Altro dolce tipico è il rollò di ricotta, che si può gustare solo nella mia città. Di recente alcuni maestri pasticceri hanno recuperato alcuni dolci conventuali costituiti da pasta frolla e confettura, tipici della nostra terra”.

Ha adottato qualche misura a sostegno delle categorie più deboli della sua città?

“Tantissime misure, soprattutto durante il Covid. Il Distretto socio-sanitario di cui Caltanissetta è capofila è molto attivo e ha portato avanti importanti politiche di inclusione sociale orientate non soltanto all’attivazione delle emergenze ma soprattutto alla realizzazione di politiche attive del lavoro che, come i tirocini d’inclusione e i progetti di utilità collettiva, hanno visto la nostra città leader in Italia per la messa a regime del Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo a Caltanissetta ha portato parecchi cittadini privi di occupazione a entrare all’interno del mondo produttivo”.

Enza Bruno

Addetto stampa Anci Sicilia