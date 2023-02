Roccalumera, calci e pugni a madre che rifiuta di dargli denaro: arrestato 26enne

A chiedere aiuto, presentandosi in caserma, è stata la stessa donna, raccontando di essere stata aggredita dal figlio

Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roccalumera (Messina) in flagranza di reato per maltrattamenti nei confronti della madre 52enne. A chiedere aiuto, presentandosi in caserma ieri notte, è stata la stessa donna, raccontando di essere stata aggredita dal figlio.

Il giovane in difficoltà economiche

A scatenare la furia del giovane, disoccupato e in difficoltà economiche, sarebbe stato il rifiuto della vittima di consegnargli dell’altro denaro. Dopo averla colpita con calci e pugni il 26enne le avrebbe sottratto il cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi. Per il giovane, immediatamente rintracciato, sono scattate le manette ed è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi, mentre la madre è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.