Viene multato e investe il vigile urbano: è successo a Roccalumera

La reazione è stata più che spropositata, al punto che è sfociata in violenza, il soggetto multato ha messo sotto con l'auto il vigile

A Roccalumera un uomo ha posteggiato in una zona dove vige il divieto, dunque è stato multato da un agente della polizia municipale. La reazione è stata più che spropositata, al punto che è sfociata in violenza, il soggetto multato ha messo sotto con l’auto il vigile.

Il parcheggio e la multa

Roccalumera, in provincia di Messina, zona di via Umberto I, in occasione della festa della patrona del luogo sono stati affissi una serie di divieti di sosta. Tuttavia, un uomo lo ha violato ed è stato multato da un agente della municipale.

La reazione dopo la multa è stata prima una sfuriata dove il soggetto, F.V., ha stracciato il foglio dell’ammenda, poi è entrato in auto, ha inserito la marcia e ha travolto spingendo a tutto gas il vigile urbano che stava facendo soltanto il suo lavoro.

L’uomo di 43 anni colpevole di quanto accaduto, dopo il reato si è dato la fuga, ma è stato subito identificato, bloccato e arrestato. Il vigile, invece, è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale in codice giallo. Per lui diverse contusioni al torace e alla testa.

Immagine di repertorio